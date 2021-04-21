Москва, 21 апреля, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский прокомментировал ИА REGNUM послание президента В.В. Путина Федеральному собранию.

Пресс-служба губернатора Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области

Владимир Станулевич: Что в послании президента Вы считаете самым важным для России?

Александр Цыбульский: Важно, что сегодняшнее Послание Президента было обращено, на мой взгляд, в каждый дом, к каждой российской семье. Оно традиционно носило очень социально ориентированный характер, но что отличало Послание сегодня — Президент обратил наше внимание на то, что к решению любых проблем надо подходить в первую очередь с точки зрения каждого человека. И вот те меры поддержки, которые сегодня были озвучены, как раз указывают на адресный подход к вопросам, которые необходимо решать в интересах жителей России.

Это в первую очередь социальная сфера и те предложения, которые были озвучены главой государства: выплаты семьям, где воспитываются школьники, стопроцентная оплата больничных по уходу за ребенком, поддержка семей, где родитель вынужден воспитывать ребенка в одиночку, ежемесячные выплаты беременным женщинам, возврат 50% средств, которые направляются на отдых детей в лагерях. Мне кажется, этот как раз те проблемы, которые носят насущный характер и касаются конкретных людей в очень конкретных жизненных ситуациях.

И сегодня Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что надо чувствовать проблемы каждого человека, а не только лишь решать глобальные, системные задачи.

Владимир Станулевич: Что в послании Вы считаете самым важным для Вашего региона?

Александр Цыбульский: Выделю три направления: это социальная поддержка людей, о которой уже сказал, здравоохранение и реструктуризация долгов регионов. Что касается развития системы здравоохранения, ее первичного звена, здесь важна модернизация всей системы. Это применение и цифровых технологий, и систем искусственного интеллекта. Это то, что с одной стороны, может разгрузить наших врачей и дать им возможность заниматься непосредственно своими профессиональными обязанностями и не отвлекаться на различного рода административную работу. А с другой стороны, эти технологии могут сделать для каждого пациента получение медицинской помощи более удобной, быстрой, комфортной и самое главное — качественной. И, конечно, для региона важно скорейшее полное восстановление плановой медицинской помощи, проведение 100%-й диспансеризации жителей. Это крайне важно для сохранения жизни и здоровья наших людей.

И третий важнейший блок для нашего региона — реструктуризация кредитов. Для нас этот шаг Президента беспрецедентно важный. Это не просто возможность каким-то образом реструктурировать долги, но, главное, это возможность освободиться от тяжелого бремени обслуживания коммерческих кредитов. Они копились не год, не два, а на протяжении десятилетий. И реструктуризация как этих долгов, так и долга, который мы вынуждены были абсолютно обоснованно применить в период пандемии, дает нам сейчас возможность высвободить на обслуживание долга сотни миллионов рублей. Это значит, что сотни миллионов рублей мы сможем направить на другие направления: на строительство новых дорог, на ремонт существующих, на строительство новых школ, детских садов, жилья, спортивных объектов и другой социальной инфраструктуры. И более того, важно понимать, что это не разовое привлечение таких больших сумм, а это ежегодная возможность дополнительных денег, которые мы сможем направлять за счет экономии по обслуживанию долга на социальное и экономическое развитие Архангельской области.

Владимир Станулевич: Что в послании более всего понравилось Вам лично?

Александр Цыбульский: Не отношусь к Посланию Президента как к процессу, который может нравиться или не нравиться, но наиболее важным для меня, как, наверное, и для любого другого человека, является перспектива и то наследие, которое мы оставим после себя нашим будущим поколениям, нашим детям. И это, конечно, вопрос сохранения природы, окружающей среды. Это вопросы экологии. Президент четко озвучил тезис о том, что если крупный или средний бизнес заработал прибыль на извлечении природных ресурсов, на работе с сырьем, с недрами, то надо быть готовыми, что называется, убрать за собой. И это очень важно, мы с вами живем на территории, которая во многом связана с развитием именно добывающих производств, производств в области лесопользования. И эта социальная ответственность бизнеса за последствия своей деятельности крайне важна.

Жить по принципу «после нас хоть трава не расти», нельзя и непозволительно. Нужно думать, что мы оставляем после себя. Не просто думать, но и делать все для того чтобы сохранить здоровый экологический климат в стране.