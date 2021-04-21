Ереван, 21 апреля 2021, 17:36 — REGNUM Реакция на протесты в Сюникской области Армении должна быть жёсткой, заявил 21 апреля армянский премьер-министр Никол Пашинян на совещании в областной администрации.
Приехав в Сюникскую область на встречу с местными властями, Пашянин натолкнулся на протестные акции. Он посетил города Мегри, Агарак, Каджаран и Капан, где «улица» встретила его недружелюбно.
Добавив, что в Армении не должно быть «атмосферы безнаказанности», глава правительства призвал к наказанию правонарушителей, причём общество должно знать о реакции правоохранителей.
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