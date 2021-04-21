Барнаул, 21 апреля, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию, отметил ориентированность обнародованных поручений на решение внутренних вопросов развития:

Kremlin.ru Перед началом церемонии оглашения послания президента Федеральному Собранию. 21 апреля 2021.

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«Нынешнее послание направлено главным образом на решение проблем внутри нашей страны, в социальной сфере, а также на достижение национальных целей развития. Президент особое внимание уделил поддержке социально незащищенных категорий населения, решению тех проблем, которые породила пандемия коронавируса в сфере занятости, необходимости подъема, восстановления экономики. Поэтому очень много инициатив прозвучало, все они лягут в основу наших решений, и мы приступим к их реализации».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 апреля обратился с посланием к Федеральному собранию. Церемония проходила в центральном выставочном зале «Манеж». Ключевыми темами обращения главы государства стали народосбережение, борьба с пандемией, демография, меры экономического стимулирования, проблемы образования и экологии.