Москва, , 17:06 — REGNUM Россия предпринимает усилия для урегулирования в Донбассе и продолжит поддерживать население ДНР и ЛНР, сообщил 21 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Он отметил, что урегулирование продвигается очень тяжело.

По мнению Пескова, люди Донбасса — это «героические люди и несчастные люди одновременно, это очень гордые люди».

Несчастны они из-за украинских обстрелов, под которыми живут уже несколько лет, пояснил пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что люди Донбасса небезразличны России, поэтому «вереницы грузовиков с гуманитарной помощью, другие виды поддержки, разумеется, это все имеет место и будет продолжаться».

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