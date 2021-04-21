Таллин, , 16:03 — REGNUM В среду, 21 апреля, в Эстонии истребители ВВС США провели учебные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии, отметив, что в рамках однодневных учений Agile Liberty два истребителя F-15E Strike Eagle практиковали методы поддержки с воздуха подразделений наземных тактических групп Сил обороны Эстонии и элементы воздушного боя.

Учения проходили в районе авиабазы НАТО в Эмари (северная Эстония), над островами Сааремаа и Хийумаа, но не ниже 1500 метров.

Самолеты ВВС США постоянно базируются на аэродроме ВВС Великобритании в Лакенхите. Во время учений Agile Liberty они базируются на аэродроме в Ласки (Польша).

Это традиционные учения ВВС США в небе Эстонии, они проходят раз в год.