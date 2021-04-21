Москва, 21 апреля 2021, 16:03 — REGNUM На YouTube-канале Meduza вышел трейлер документального фильма «Дуров». Ролик доступен для просмотра с 21 апреля.
Фильм расскажет о создателе соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram — Павле Дурове. Режиссёром киноленты выступает журналист Родион Чепель.
Добавим, что фильм «Дуров» можно будет посмотреть на онлайн-сервисе KION. Премьера состоится 24 апреля 2021 года.
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