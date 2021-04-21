Обнинск, Калужская область, 21 апреля, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В клинической больнице №8 ФМБА России в Обнинске Калужской области при поддержке ГК «Росатом» будет создана ПЦР-лаборатория, которая позволит оперативно проводить тестирование на COVID-19 и другие опасные заболевания, сообщили 21 апреля корреспонденту ИА REGNUM в медицинском учреждении.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России В лаборатории

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Собственная ПЦР-лаборатория позволит больнице не только изменить логистику по доставке анализов на исследования, но также серьезно ускорить постановку точного диагноза при новой коронавирусной инфекции и, следовательно, ускорить госпитализацию пациентов, ожидающих результатов анализов на COVID-19. За счёт собственных средств больница произведет ремонт и подготовку помещений для размещения нового оборудования для проведения ПЦР-диагностики. В перспективе здесь также можно будет проводить исследования различного биоматериала для диагностики не только различных штаммов COVID-19, но также штаммов гриппа и других инфекционных заболеваний.

Планируется, что новая ПЦР-лаборатория должна заработать в конце 2021 года — первом квартале 2022 года.