Тирана, , 13:38 — REGNUM Ворвавшийся в мечеть «Дине Ходжа» в Тиране Рудольф Николлай за последние полгода пять раз был помещен в психиатрическую клинику. Об этом сообщило албанское новостное агентство Lapsi 20 апреля.

Мужчина, ранивший холодным оружием пять верующих и случайных прохожих, и ранее вступал в конфликты с мусульманами из той же мечети. По его словам, они «подслушивали» за ним, «следили» за ним и не давали ему покоя.

Ранее Николлай уже вступал в физические конфликты с верующими, ранее был обвинен в домашнем насилии, а за месяц до нападения на мечеть ударил холодным оружием 32-летнего инвалида на автобусном вокзале.

Напомним, имам мечети «Дине Ходжа» призвал не считать нападение террористическим актом, видимо, зная о проблемах Николлая со здоровьем.

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