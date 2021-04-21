Салехард, , 13:20 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о необходимости запуска Северного широтного хода на Ямале. На этом глава государства акцентировал внимание в ходе послания Федеральному Собранию.

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«Эта железнодорожная магистраль даст импульс освоению богатейших ресурсов Арктики. Этот проект давно прорабатывается. Пора запускать», — отметил Владимир Путин.

Для реализации крупных проектов все регионы России получат инфраструктурные кредиты, отметил президент России.