Новосибирск, , 13:07 — REGNUM В Венгеровском районе Новосибирской области пал сухой травы едва не перекинулся на населённый пункт. Ландшафтный пожар был остановлен в полукилометре от деревни Серп и Молот, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что сообщение о горении травы в четырёх километрах от деревни поступило в 18:53 (время местное) 20 апреля. На момент прибытия пожарных вблизи деревни открытым огнём полыхала сухая трава. Из-за сильного порывистого ветра была угроза перехода пламени на населённый пункт. Для дополнительной защиты поселения от огня была проведена его опашка.

Отмечается, что «угрозу перехода огня на населённый пункт ликвидировали на расстоянии 500 метров». Повреждённых строений и пострадавших нет.

Кромка пожара составила один километр; общая площадь, пройденная огнем в поле, — около 30 га.