Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Компания Nike в США запустила программу Nike Refurbished («Nike Восстановленный»). Об этом 21 апреля сообщает издание vc.ru.

По данным издания, по этой программе компания будет принимать «аккуратно изношенную» обувь, а также обувь с небольшими косметическими дефектами. В дальнейшем её перепродадут, а перед этим отремонтируют и приведут в порядок.

Добавим, что Nike планирует с помощью программы сократить объём отходов. Nike Refurbished уже запущена в 15 магазинах в США, в дальнейшем компания хочет её масштабировать.

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