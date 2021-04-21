Тбилиси, , 12:02 — REGNUM Группа студентов Грузинского технического университета (Тбилиси) объявила голодовку, требуя отставки ректора вуза Давида Гургенидзе. Об этом 21 апреля сообщает телеканал «Мтавари архи».

Студентов возмущает, что ректор ранее был трижды судим за серьёзные уголовные преступления. Также учащиеся заявляют, что в его резюме сроки работы на некоторых должностях якобы совпадают по времени со сроками тюремного заключения.

«Я объявляю голодовку со своими друзьями. У нас есть справедливый протест против криминального ректора. Трижды осужденный по обвинениям в мошенничестве и за ношение оружия не должен быть ректором Грузинского технического университета», — сказал журналистам один из участников акции.

Сообщается, что объявившие голодовку студенты расположились возле входа в библиотеку университета. Они также требуют встречи с народным защитником Грузии.

Стоит отметить, что студенты Грузинского технического университета начали требовать отставки ректора в начале апреля. Гургенидзе ранее отметил, что уголовные дела в его отношении были результатом репрессий со стороны властей, когда президентом страны был Михаил Саакашвили. Ректор заявил, что по двум делам он оправдан, а по третьему ведётся новое расследование. Он также отрицает обвинения в том, что в его резюме указана недостоверная информация.