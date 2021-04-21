Москва, , 11:59 — REGNUM После относительно спокойного дня 19 апреля на следующий день 20 апреля котировки нефти начали снижаться на фоне опасений по поводу заболеваемости в Индии, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Сегодня, 21 апреля, поступила информация, что в стране было выявлено 295 тысяч заболевших, что является рекордным значением.

В большинстве штатов действуют жесткие ограничения. Эти факторы влияют на прогнозы спроса, поскольку Индия — это один из крупнейших потребителей нефти в мире.

Помимо этого, есть опасения по поводу третьей волны в Европе и перенасыщении рынка при увеличении добычи ОПЕК+. Еще один негативный фактор данные API об увеличении запасов нефти в США на 436 тысяч баррелей за неделю и запаса дистиллятов на 650 тысяч баррелей.

При дальнейшей росте количества зараженных в крупнейших странах-импортерах, а также при выходе схожих данных в сравнении с API от Министерства энергетики США, есть вероятность снижения стоимости нефти ниже $66 за баррель. Вероятный диапазон цены на сегодня — $65,60−66,80 за баррель», — считает эксперт.

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