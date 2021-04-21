Москва, , 11:55 — REGNUM Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) постепенно выполняет все пункты по восстановлению организации. Об этом 21 апреля заявила и.о. президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Стратегический план и дорожная карта были утверждены советом World Athletics. Мы постепенно и планомерно выполняем все пункты, указанные в них», — приводит слова Приваловой пресс-служба ВФЛА.

Он добавила, что в World Athletics отправлен первый отчет по каждому выполненному пункту.

Кроме того, на президиуме ВФЛА были утверждены кодекс этики и политика внешних коммуникаций, а в дальнейшем на утверждение будут вынесены ещё несколько политик.

Напомним, 18 марта совет World Athletics вернул российским спортсменам право выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Читайте ранее в этом сюжете: Утверджена процедура выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам