Куала-Лумпур, , 11:07 — REGNUM Малайзия примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии, на котором будет обсуждаться развитие ситуации в Мьянме, сообщает Sindonews.

Министр иностранных дел Малайзии Хишаммуддин Хусейн заявил, что премьер-министр страны Мухиддин Ясин получил приглашение от лидера Брунея принять участие во встрече, которая состоится 24 апреля в Индонезии. Глава МИД Малайзии подтвердил присутствие премьер-министра Малайзии на саммите АСЕАН по Мьянме.

«Мы надеемся, что благодаря этой встрече высшие руководители стран АСЕАН обсудят текущую ситуацию в Мьянме и решат региональные и международные проблемы», — заявил глава МИД Малайзии.

Хишаммуддин Хусейн заявил также, что вылетит в Джакарту 22 апреля для предварительной встречи с министрами иностранных дел Брунея и Индонезии, которая состоится 23 апреля.

Глава МИД Малайзии проведет телефонный разговор с генеральным секретарем ООН и обсудит ситуацию в Мьянме, а также сотрудничество между ООН и Малайзией.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Мьянмы Мин Аун Хлайн примет участие во встрече лидеров АСЕАН в Индонезии 24 апреля.

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