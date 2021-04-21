Москва, , 11:05 — REGNUM Блогера и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; организация признана в России иностранным агентом) Любовь Соболь возле станции метро «Автозаводская» в Москве, сообщил 21 апреля адвокат Владимир Воронин.

Мужчина рассказал журналистам, что ему позвонила Соболь и сообщила о задержании неизвестными сотрудниками в форме.

Позднее он уточнил в Twitter, что блогера привезли в ОВД по Донскому району и «держат в микроавтобусе», назвав ситуацию «известным грязным приёмом» — поскольку во время нахождения в автобусе не начинает течь время задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд назначил Соболь год исправительных работ.

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