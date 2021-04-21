Джакарта, , 10:49 — REGNUM Представитель военной хунты Мьянмы Зау Мин Тун подтвердил, что глава Мьянмы Мин Аун Хлайн примет участие во встрече лидеров АСЕАН в Индонезии 24 апреля, сообщает CNN Indonesia.

Присутствие Мин Ауна Хлайна на саммите АСЕАН также подтвердила Малайзия.

«Генерал Мин Аун Хлайн будет присутствовать», — заявил министр иностранных дел Малайзии Хишаммуддин Хусейн.

Между тем, как сообщается, на встречу не было приглашено теневое правительство Мьянмы, в состав которого входят противники переворота.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд индонезийских общественных организаций отвергли запланированное присутствие командира военной хунты Мьянмына саммите лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

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