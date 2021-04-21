Казань, , 10:25 — REGNUM В районе Заречье города Казани появится новая детская больница, расчитанная на 400 коек. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

С его слов, «решение принято руководством». Столичная клиника будет расчитана на 300−400 мест. Земля под новое медучреждение уже выделена, уточнил министр.

Ранее глава республиканского минздрава отмечал, что в Заречье нет крупной многопрофильной детской больницы. Новый медцентр станет аналогом детской республиканской клинической больницы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Перми строительство краевой инфекционной больницы будет осуществляться за счет средств бюджета, а для сокращения строительных сроков используют проект повторного применения. Приступить к проектным работам (необходимая корректировка, прохождение госэкспертизы и другое) планируется во втором квартале 2021 года.

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