Казань, 21 апреля 2021, 10:25 — REGNUM В районе Заречье города Казани появится новая детская больница, расчитанная на 400 коек. Об этом заявил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
С его слов, «решение принято руководством». Столичная клиника будет расчитана на 300−400 мест. Земля под новое медучреждение уже выделена, уточнил министр.
Ранее глава республиканского минздрава отмечал, что в Заречье нет крупной многопрофильной детской больницы. Новый медцентр станет аналогом детской республиканской клинической больницы.
ИА REGNUM ранее сообщало, в Перми строительство краевой инфекционной больницы будет осуществляться за счет средств бюджета, а для сокращения строительных сроков используют проект повторного применения. Приступить к проектным работам (необходимая корректировка, прохождение госэкспертизы и другое) планируется во втором квартале 2021 года.
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