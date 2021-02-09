Пермь, , 11:06 — REGNUM В Перми строительство краевой инфекционной больницы будет осуществляться за счет средств бюджета, а для сокращения строительных сроков используют проект повторного применения. Такое решение принято региональным правительством, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

После анализа проектов объектов здравоохранения, которые были реализованы на территории России, региональный минстрой остановился на проекте Республиканской клинической инфекционной больницы, построенной в Казани. Достигнута договоренность о безвозмездном использовании проекта.

Приступить к проектным работам (необходимая корректировка, прохождение госэкспертизы и другое) планируется во втором квартале 2021 года.

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Стоит отметить, что в Казани больница построена в сжатые сроки — всего за сто дней. Медучреждение представляет собой современное четырехэтажное здание площадью 17,5 тысячи квадратных метров. На возведении нового корпуса больницы из бюджета Татарии выделялось 1,8 млрд рублей. Объект введен в строй летом 2020 года.

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