Сеул, , 10:18 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 130 228 человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По состоянию на 00:00 21 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 1 771 407 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 3,41%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca получил 1 093 174 человека, а препаратом Pfizer — 678 233 человека.

Вторую дозу вакцины Pfizer за минувшие сутки в стране получил ещё 11 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 60 597 человек.

Между тем за сутки в стране было зарегистрировано 138 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 12 533 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на два человека.