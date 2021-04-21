Варшава, , 10:08 — REGNUM В предстоящую пятницу и выходные — 23−25 апреля — в Польше пройдет первый в своем роде фестиваль корейских мультфильмов K-animation. Его организовали участники польского киноклуба Hybrydy, которые 20 лет назад основали Варшавский кинофестиваль. Об этом сообщает Polskie Radio.

«Мероприятие небольшое, но его программа очень обширная. Мы разделили его на три части, на каждую из которых придется один день. В пятницу мы будем транслировать лучшие полнометражные мультфильмы из Южной Кореи. Суббота будет посвящена короткометражным анимационным фильмам. Заключительно день будет полностью посвящен работам режиссера Чон Да Хи, которая является одной из самых интересных в мире мультипликации», — сообщила журналистам один из организаторов фестиваля Джоанна Лапинская.

Из-за пандемии мероприятие будет проведено в режиме интернет-трансляции. По его итогам зрители смогут проголосовать за лучшие мультипликационные картины в каждом из разделов фестиваля.