Краснодар, , 09:47 — REGNUM На территории Краснодарского края с 1 мая заработает 44 общедоступных пляжа, об этом сообщили в пресс-службе администрации края.

Среди наиболее востребованных мест отдыха среди туристов на майские праздники — Анапа, Геленджик, Новороссийск, Сочи, Туапсинский, Апшеронский, Северский и Мостовский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий сезон в Краснодарском крае стартует с 1 мая. На майские праздники на курорты региона приедут не менее 600 тыс. туристов — уже забронировано около 80% мест размещения.