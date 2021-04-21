Москва, , 09:45 — REGNUM Московский онкологический форум пройдёт 20 и 21 мая в ЦВЗ «Манеж», сообщает 21 апреля официальный сайт мэра и правительства столицы.

Как рассказала вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, в городе достигли определённых успехов по созданию эффективной системы онкопомощи. В столице завершается переход на новый стандарт, позволяющий пациентам пройти все этапы лечения в одном учреждении.

«Это позволит нам максимально сократить сроки диагностики онкозаболеваний и ускорить начало терапии», — сказала Ракова.

По её словам, Москва хочет поделиться этим опытом с участниками форума.

В форуме планируется участие спикеров из других стран.