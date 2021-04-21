Афины , 21 апреля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Греция уже более 30 лет принимает у себя международные учения вооруженных сил «Иниохос 2021», подчеркнул премьер-министр Кирьякос Мицотакис в своей речи 20 апреля на базе Андравида, — одни из самых динамичных, требовательных и конкурентоспособных военных учений. Об этом сообщает AMNA.

Primeminister.gr Кирьякос Мицотакис на военной базе Андравида

Находясь в Андравиде, греческий премьер-министр также побеседовал с пилотами, прикрепленными к 347-й эскадрилье 111-го боевого крыла, базирующейся в Альмиросе в центральной Греции, где он сам проходил армейскую службу.

Помимо греческих ВВС, ВМС и армии, в учениях участвуют следующие самолеты: Rafale и Mirage 2000D (Франция), F-16 (ОАЭ), F/A 18 Hornet (Испания) и F-15 и F-16 (Израиль). Кроме того, есть F-16, беспилотники MQ-9, летающий танкер KC-135 (США), CGI-Air Weapon Manager (Канада) и вертолет AW 139 (Кипр).

В качестве наблюдателей присутствуют пять стран: Австрия, Египет, Иордания, Румыния и Словения.

Вместе с Мицотакисом за учениями прибыли наблюдать заместитель министра национальной обороны Алкивиадис Стефанис, генеральный секретарь Адонис Эконому, высшие начальники Вооруженных сил и региональный директор Западной Греции Нектариос Фармакис. Присутствовали также послы всех стран-участниц и стран-наблюдателей.