Джакарта, , 09:14 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо поздравил жителей страны с Днём Картини, сообщает Kompas.

«С Днем Картини. После наступления темноты приходит свет», — написал президент в своём официальном аккаунте в Twitter.

«Нет облаков, которые останутся на небе навсегда. После темной ночи утро приносёт красоту. Человеческая жизнь подобна природе», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Раден Адженг Картини — мыслитель и борец за эмансипацию женщин родилась 21 апреля 1879 года на Яве.

Решением президента Индонезии Сукарно от 2 мая 1964 года Картини была объявлена Национальным героем Индонезии. Сукарно также объявил День Картини национальным праздником, который ежегодно выпадает на 21 апреля.