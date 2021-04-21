Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Джош Бэйли. Ещё по шайбе забросили форварды Брок Нельсон, Энтони Бовиллье, Жан-Габриэль Пажо и Джордан Эберле. Российский вратарь Семён Варламов отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

В составе «Рейнджерс» точным броском отметился нападающий Кевин Руни, которому ассистировал российский форвард Виталий Кравцов.

В настоящее время «Айлендерс» занимают второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 62 очка. «Рейнджерс» идут на пятом месте с 52 очками.

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