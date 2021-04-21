Мадрид, , 07:42 — REGNUM Проект создания футбольной Европейской Суперлиги будет пересмотрен. Об этом 20 апреля сообщает журналист Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз организации.

«Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта», — говорится в сообщении.

В Суперлиге отметили, что предложение о создании турнира «полностью соответствует» европейскому законодательству и нормативным актам.

Основатели турнира уверены, что существующая система европейского футбола «не работает», а их проект позволит спорту развиваться и поможет преодолеть финансовые трудности, вызванные пандемией.

Ранее сообщалось, что Суперлига объявил о приостановке турнира. Проект создания закрытой «элитной» лиги потерпел фиаско после того, как из него вышли все шесть английских клубов — «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси». Также о выходе из него сообщали «Барселона», «Атлетико», «Милан» и «Интер».

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