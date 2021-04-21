Анкара, , 07:20 — REGNUM Троих новых министров в турецком правительстве назначил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 20 апреля сообщило издание Resmi Gazete.

Так новым главой минторговли республики стал Мехмет Муш, а министром семьи и социальных услуг — Дерья Янык. Кроме того, Ведат Бильгин возглавил министерство труда и социальной безопасности Турции, которое было создано 20 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Реджеп Тайип Эрдоган уволил председателя турецкого центробанка Наджи Агбала. Его место занял Шахап Кавджыоглу.

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