Новосибирск, , 06:12 — REGNUM Федеральное агентство по недропользованию 11 июня 2021 года определит дальнейшую судьбу угольного разреза «Богатырь» в Новосибирской области. В этот день будет распределено право пользования недрами — от геологоизучения и разведки до добычи угля, передаёт ИА REGNUM.

Участок расположен в Горловском бассейне на территории двух районов — Искитимского и Черепановского, всего в 60 км к югу от Новосибирска. Участок недр имеет общую площадь 309,06 кв. км. В его контуре находятся запасы антрацитов разных категорий: С1 — 95 050 тыс. т, С2 — 207 439 тыс. т, забалансовые запасы по категории С1 — 170 тыс. т, а также крупные прогнозные ресурсы антрацита.

На сегодня в данном районе уже ведётся угледобыча на Ургунском разрезе, Горловском разрезе и трех участках Колыванского месторождения. Добычу антрацита открытым способом ведут предприятия АО «Сибирский антрацит».

Сбор за участие в аукционе составит 18,515 тыс. рублей, а стартовый размер разового платежа за пользование недрами — 1 501 633 870 рублей. Победитель получит право пользования участком на 25 лет путем оформления и выдачи соответствующей лицензии.

Любопытный факт: торги еще не прошли, а 26 марта 2021 года в ЕГРЮЛ появилось ООО «Разрез Богатырь» для добычи антрацита открытым способом. Директор — Игорь Пастухов, единственный владелец — ООО «Коулстар», которое на 75% принадлежит Эдуарду Худайнатову, чьи данные совпадают с данными президента АО «Независимая нефтегазовая компания».