Лондон, , 05:22 — REGNUM В Великобритании бывший уполномоченный по правам ребёнка Энн Лонгфилд обратилась в суд с иском к социальной сети TikTok, которую обвинила в незаконном сборе личных данных несовершеннолетних пользователей. Об этом 21 апреля сообщает газета The Guardian.

По данным издания, иск Лонгфилд подан от имени миллионов детей как в самой Великобритании, так и в странах ЕС, являющихся пользователями TikTok с 25 марта 2018 года. Правозащитница настаивает, что данное приложение (коротких видеороликов) нарушает английские и европейские законы о защите личных данных несовершеннолетних, поскольку использует информацию детей без надлежащего предупреждения и не ставя в известность их родителей.

Лонгфилд намерена добиться судебного решения, которое пресечёт процесс сбора социальной сетью личных данных детей и обяжет удалить уже собранные данные. Также экс-омбудсмен намерена добиться выплаты многомиллиардной компенсации пострадавшим.

Издание также приводит комментарий администрации TikTok, которая считает данные обвинения абсолютно несостоятельными, поскольку «конфиденциальность и безопасность являются главными приоритетами для TikTok».

«У нас есть надёжные политики, процессы и технологии, которые помогают защитить всех пользователей, и, в частности, наших подростков. Мы считаем эти претензии необоснованными и намерены решительно защищаться в суде», — приводит газета слова представителя социальной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, в итальянском правительственном ведомстве по защите личных данных заявили, что администрация TikTok должна проверять возраст пользователей.

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