Токио, , 03:29 — REGNUM В новую редакцию правил проведения летних Олимпийских игр в Токио, которую должны утвердить до конца апреля, организаторы планируют включить пункт о ежедневном тестировании спортсменов на коронавирус. Об этом 21 апреля сообщает агентство Kyodo.

Детали предложения о каждодневном тестировании в настоящее время согласовываются с Международным олимпийским комитетом (МОК). Основную часть тестов предлагается делать на антигены и только при положительном результате дополнительно сдавать ПЦР-тест. Для проведения этих процедур в районе олимпийской деревни создадут специальную лабораторию.

Напомним, по предварительным правилам спортсмены обязаны сдавать тест не реже одного раза в четыре дня. Организаторы состязаний посчитали такой режим контроля недостаточным.

Как сообщало ИА REGNUM, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио в условиях пандемии коронавируса могут быть проведены без зрителей.

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