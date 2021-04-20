Прага, , 23:31 — REGNUM Решение о том, что правительство Чехии должно взыскать с России денег за взрывы на складах в чешском населённом пункте Врбетица, приняла нижняя палата чешского парламента на заседании сегодня, 20 апреля, пишет Mlada fronta Dnes.

Авторы решения также потребовали дальнейшей высылки российских дипломатов из республики. Комментируя это решение лидер фракции христианских демократов Ян Бартошек сказал: «Мы гордая страна и мы будем защищаться».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Праги прозвучали абсурдные обвинения в том, что семь лет назад российские спецслужбисты организовали взрыв на складах боеприпасов в Врбетице. Это скандальное обвинение вылилось в стремительное охлаждение отношений между Москвой и Прагой.

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