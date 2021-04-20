Анкара, , 23:27 — REGNUM Договоренности о продаже Украине турецких боевых беспилотников не направлена против России, заявил 20 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире Haberturk.

«Мы продаем если есть спрос. Эта сделка не направлена против России. Если России нужна продукция нашей военной промышленности, то мы готовы это обсудить», — заявил Чавушоглу.

При этом он рассказал о продолжении переговоров о покупке второй партии российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев намерен приобретать турецкие ударные дроны «Байрактар», широко разрекламированные в ходе боевых действий в Ливии и в Нагорном Карабахе.

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