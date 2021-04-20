Нджамена, 20 апреля 2021, 23:04 — REGNUM Группировка «Фронт за перемены и согласие в Чаде» отказалась признавать созданный в республике переходный военный совет, сообщает 20 апреля Reuters.
Об этом группировка объявила, узнав о созданной структуре. Отметив, что военный совет возглавил сын убитого президента Чада, «Фронт за перемены» заявил:
«Чад не монархия, в стране не может происходить передача династических полномочий».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Чада Идрис Деби Итно погиб сегодня, 20 апреля, в стычке между правительственными войсками и «Фронтом за перемены».
Его сын Махамат Идрисс Деби Итно возглавил военный совет, который был создан сразу после гибели президента.
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