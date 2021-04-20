Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Microsoft назвала новые игры, которые она добавит в каталог сервиса подписки Xbox Game Pass в апреле 2021 года. Информация была опубликована 20 апреля на сайте платформы.

Геймеры получат доступ к MLB The Show 21, Phogs!, Second Extinction, Fable III и Fable Anniversary. С информацией о том, на каких платформах (ПК, консоли или облачный сервис xCloud) и когда именно выйдут игры можно ознакомиться на сайте Xbox Game Pass.

Кроме того, подписчики также получат возможность играть в Destroy All Humans!, которая появится в облачной, консольной и ПК-версиях сервиса.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Xbox Game Pass была добавлена поддержка голосового помощника Amazon Alexa. Таким образом, владельцы консолей Xbox, в частности, получили возможность скачивать игры при помощи голосовых команд.

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