Калифорния, , 22:05 — REGNUM Папарацци заметили певицу Билли Айлиш на прогулке в Санта-Барбаре (США) с начинающим актёром Тайлером Ворсом. Об этом сообщило издание Page Six.

По данным издания, во время прогулки с собакой Ворс обнял Айлиш, которая положила голову ему на плечо. Пока певица и актёр не дали комментария по этому поводу.

Напомним, что Билли Айлиш редко делится фактами о своей личной жизни. Последний раз она встречалась с Брэндоном Адамсом, но пара рассталась ещё в 2019 году.

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