Москва, , 19:59 — REGNUM Оборот розничной торговли в России в марте 2021 года составил 3 трлн 52,8 млрд рублей, увеличившись на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем и сократившись на 3,4% в годовом выражении. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За I квартал 2021 года оборот розничной торговли составил 8 трлн 646 млрд рублей, что на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах.

В докладе отмечается, что в марте 2021 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47,5% против 48,4% в марте прошлого года. Доля непродовольственных товаров выросла до 52,5% с 51,6% годом ранее.

Сообщается также, что оборот розничной торговли в минувшем месяце на 95,6% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,4%. В марте 2020 года эти показатели составляли 95,3% и 4,7% соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Безработица в России в марте сократилась до 5,4%