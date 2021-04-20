Москва, , 19:43 — REGNUM Реальная начисленная заработная плата в России в феврале 2021 года выросла на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 2%. Такие данные приводятся в опубликованном 20 апреля докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

За январь-февраль 2021 года реальные зарплаты выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в феврале, по оценке ведомства, составила 51 229 рублей.

В номинальном выражении среднемесячная начисленная зарплата в феврале выросла на 2,5% по сравнению с январём и на 7,8% в годовом выражении.

Напомним, за 2020 год реальная заработная плата в России, по оценке Росстата, выросла на 2,5%.