Екатеринбург, , 19:10 — REGNUM В Свердловской области создали координационного совета по мониторингу за ситуацией с выплатами зарплат и обеспечения занятости населения региона. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Орган будет выявлять случаи, когда работодатели вовремя не выплачивают зарплаты жителям. Будут выявляться причины задолженностей, а также вырабатываться меры по «снижению числа нелегальных трудовых отношений».

Совет возглавил вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, его заместителем стал глава регионального департамента по труду Дмитрий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя заплата жителей Свердловской области достигла показателя в 42,5 тыс. рублей в ноябре 2020 года.

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