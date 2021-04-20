Буэнос-Айрес, , 20:32 — REGNUM Аргентина первой из стран Латинской Америки начала на своей территории производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 20 апреля сообщил офис президента страны.

Отмечается, что в будущем правительство сможет экспортировать препарат в страны как Латинской, так и Центральной Америки.

Напомним, ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи, где разработали «Спутник V», побывала советник президента Аргентины Сесилия Николини. Вместе с экспертами она изучала, как можно ускорить передачу аргентинской стороне технологий, которые позволят быстрее производить препарат на территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля в Аргентину поступила новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 800 тыс. доз. С учетом новой поставки страна получила примерно 9 млн доз вакцины.