Москва, , 18:33 — REGNUM Компания Google совместно с Федеральным агентством по туризму России запустила энциклопедию по региональным кухням страны «Раскуси Россию». Об этом 20 апреля сообщает издание TJ.

По данным TJ, в проекте представлены кухни различных регионов страны, начиная от центральной её части, заканчивая Сибирью и даже Полярным Кругом. «Туристическая индустрия чуть ли не сильнее всего пострадала от пандемии… Мы надеемся, этот проект будет способствовать развитию гастрономического туризма в стране», — объясняет причину создания проекта Юлия Соловьева, управляющий директор Google Россия.

Добавим, что проект объединил 65 экспозиций, 36 видеоматериалов и более 1000 изображений о гастрономии и культуре питания в России. Более 20 регионов поделились данными, чтобы показать гастрономическую уникальность и разнообразие своей кухни.

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