Москва, , 18:30 — REGNUM Закон, по которому приоритет при зачислении в российские вузы предоставляется детям сотрудников МВД и Росгвардии, подписал 20 апреля президент РФ Владимир Путин. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Отметим, что документом вносятся поправки в закон «Об образовании». Речь идёт о вузах, находящихся в ведении МВД РФ и Росгвардии.

Распространяется льгота на детей сотрудников вышеуказанных ведомств, срок службы которых составляет 20 и более лет.

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