Санкт-Петербург, , 18:32 — REGNUM Супруги заместителей председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина и Олега Малащенко стали самыми обеспеченными из жён вице-губернаторов региона по итогам 2020 года, следует из опубликованных 20 апреля деклараций о доходах и имуществе чиновников высшего звена в регионе.

2 Правительство Ленинградской области Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу региона Олег Малащенко за 2020 год задекларировал доход 2 941 092 рубля.

Из недвижимого имущества у него значится ½ доли квартиры в 108,5 кв. м в Испании, а также комната в 10 кв. м, квартира в 133 кв. м, земельный участок в 4025 кв. м, жилой дом 535,1 кв. м, хозблок 197,5 кв. м и квартира 149 кв. м в России. А также движимое имущество в виде легковых автомобилей: Toyota Lexus LX 570, Mercedes СL500, ГАЗ 21М, Toyota Hilux GUN126L-DDT, снегоболотоход Stels ATV850G и прицепы: МЗСА 817 702, МЗСА 81 771С.

Его супруга же задекларировала по итогам 2020 года доход в 15 067 531 рубль. А также недвижимость в виде земельного участка в 4025 кв. м, жилого дома в 535,1 кв. м, еще четыре квартиры площадью от 42,2 кв. м до 133,3 кв. м в России, квартиры в 108,5 кв. м в Испании, машиноместа в 18,2 кв. м и хозблок в 197,5 кв. м. Из движимого — легковой автомобиль Toyota Lexus RX 350.

Второй и самой обеспеченной женой оказалась супруга бывшего петербургского чиновника, а ныне заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергея Харлашкина.

Ее муж зарегистрировал доход в 3 528 080 рублей, а также земельный участок в 2501 кв. м, ½ доли жилого дома в 256 кв. м и ½ доли квартиры квартиры 215,4 кв. м и столько же в доли гаража в 24 кв. м в России и ½ доли квартиры в 82,9 кв. м в Чехии. А также мотовездеход Polaris RZR, катер Targa 44 и прицеп МЗСА 817 711.

Его супруга задекларировала 21 355 999 рублей дохода. И недвижимое имущество в виде трех земельных участков в 2501, 494 кв. м и 1 тыс. кв. м на Украине, жилого дома в 256 кв. м, 64,4 кв. м дачи на Украине, долей трех квартир, одна из которых также на Украине, и два гаража.

Самым успешным в заработке среди вице-губернаторов, как и в 2019 году, стал 41-летний Дмитрий Ялов — заместитель председателя правительства, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности региона.

По итогам 2020 года он задекларировал 6 149 424 рубля, что несколько меньше, чем в 2019 году, когда его доход составлял 9,1 млн рублей.

Как и губернатор Ленобласти в 2020 году, он обновил автомобиль, вместо Mercedes ML400 у него теперь в собственности Mercedes Mercedes GLS 450. Как и в предыдущие годы среди недвижимости в его декларации значатся ½ доли жилого дома — 226 кв. м, квартиры — 174,8 кв. м и гаража 59,4 кв. м. И полностью в собственности — земельный участок площадью, 2254 кв. м.

У супруги Ялова доход намного скромнее, даже не превысил 2 млн рублей, как в прошлом году, — 1 762 059 рублей. Однако по сравнению с прошлым годом в собственности появился еще один земельный участок, теперь у нее их 11 площадью от 24 тыс. кв. м до 277 га. Как и в прошлом году у нее сохранилась ½ доли в общей квартире и нежилое помещение в 149,7 кв. м, а также легковой автомобиль Mini Cooper S.

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