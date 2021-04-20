Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области отчитался о своих доходах за 2020 год и вкладе в семейный бюджет своей жены. Пандемия сказалась на общих заработках губернаторской четы, они вдвоём получили почти в 1,4 раза меньше, чем в 2019 году — 16,3 млн рублей, следует из опубликованной 20 апреля декларации о доходах и имуществе.

Lenobl.ru Александр Дрозденко

Так, в год своего переизбрания на губернаторский пост Александр Дрозденко заработал 6 833 089 рублей, что не на много, но всё-таки больше, чем в 2019 году. Тогда в его декларации значилось 6 007 445 рублей. Вместе с тем его супруга Ирина Дрозденко смогла заработать, как и в прошлые годы, больше мужа — 9 479 372 рублей, что, однако, в 1,7 раз меньше, чем в 2019 году (тогда ее доход составил более 16,2 млн рублей).

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Как и ранее, в пользовании у губернатора региона значится квартира, площадью 305 кв. м и жилой дом 327,9 кв. м, находящиеся в России. В 2020 году Дрозденко обновил свой автомобиль, вместо Volvo XC 90 у него теперь значится в собственности Land Rover Defender, а «из старенького» — квадроцикл «Ямаха» 700, снегоход SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE, мотоцикл Harley-Davidson FLHXSE, прицеп для квадроцикла ЛАВ 81 012А, прицеп бортовой с крышкой ЛАВ 81 012А.

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В декларации Ирины Дрозденко значится все тот же Land Rover Discovery, а также четыре земельных участка площадью от 11 кв. м до 4 634,2 кв. м, жилой дом 327,9 кв. м, 2/3 квартиры площадью 305 кв. м, автостоянка 1095 кв. м, гостевой дом 46,4 кв. м с хозяйственным блоком 30,3 кв. м и гаражом, а также два нежилых здания площадью 115,6 и 51,6 кв. метров.