Москва, , 16:59 — REGNUM Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году, сообщил 20 апреля министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он пояснил, что гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» будут вооружены атомные субмарины и надводные корабли дальней морской зоны.

«В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны», — сказал Сергей Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, «Циркон» — гиперзвуковая ракета морского базирования. На данный момент за рубежом не существует систем ПВО и ПРО, способных отразить удар гиперзвуковым оружием.

Боевые корабли ВМФ России оснащаются универсальными пусковыми установками, позволяющими без какого-либо переоборудования использовать как крылатые ракеты «Калибр», так и гиперзвуковые «Цирконы».

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