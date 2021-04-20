Москва, , 16:46 — REGNUM С 22 марта 2021 года телеканал «Россия 24» начал показ 18-серийного документального фильма «Гибель империи. Российский урок», посвященного революционным событиям февраля 1917 года.

Свое впечатление о цикле документальных фильмов, который состоит из 18 коротких серий — от 11 до 18 минут — на своем ТМ-канале высказал известный российский кинорежиссер Андрей Кончаловский.

«Сегодня хочу сказать пару слов о документальном сериале «Гибель империи. Российский урок». Он посвящен событиям, которые привели к февральскому перевороту 1917 года и свержению российской монархии. Автор цикла — митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Историческая наука является областью, где важное значение имеет интерпретация факта. Интерпретация факта определяется выводами в стремлении каждого автора приблизиться к истине, как этот автор ее видит. Тем более интересно смотреть и слушать историю революции в интерпретации митрополита Тихона (Шевкунова). Это вдумчивый, талантливый и образованный человек, мнение которого всегда очень интересно. В сериале «Гибель империи. Российский урок» Шевкунову удается рассмотреть исторические явления, ведущие к распаду Российской Империи, используя разнообразнейшие и иногда редкие выступления, записки, воспоминания, которые дают оригинальную и убедительную картину» — написал Андрей Кончаловский.