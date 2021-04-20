Тбилиси, , 16:12 — REGNUM Председатель Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили призвал президента США Джо Байдена убрать из государственного департамента сотрудников, которые были назначены на должности, когда президентом страны был Дональд Трамп. Своё заявление, как передаёт интернет-издание Netgazeti, Нателашвили сделал 20 апреля на брифинге.

Лидер лейбористов прокомментировал соглашение по выходу из политического кризиса, разразившегося в Грузии, которое подписали представители правящей партии «Грузинская мечта» и лидеры ряда оппозиционных партий 19 апреля. По мнению Нателашвили, это — «катастрофа», так как было разрушено единство оппозиции.

По мнению политика, в этом виноваты американские дипломаты, которые якобы лояльно относятся к России.

«Я призываю новую администрацию США, президента Байдена, своевременно очистить американскую дипломатию и Госдепартамент от протрамповских элементов», — заявил Нателашвили.

Напомним, в соглашении по выходу из политкризиса в Грузии говорится, что власти страны обязуются провести ряд реформ, а также досрочные выборы в парламент, если «Мечта» на выборах в органы самоуправления получит менее 43% голосов. Депутаты от оппозиционных партий, согласно соглашению, должны прекратить бойкот парламента. Соглашение не подписали лидеры партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия».

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