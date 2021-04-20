Киев, , 15:06 — REGNUM Режим повышенной готовности введён для Службы безопасности Украины, в большинстве украинских областей проводятся антитеррористические учения. Об этом заявил 20 апреля пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко, сообщает «Укринформ».

«На сегодняшний день сотрудники СБУ во всех областях, а не только в пограничных, переведены в режим повышенной готовности», — сказал Дехтяренко.

Он добавил, что контрразведывательная и оперативно-розыскная деятельность ведомства усилены, в большинстве областей по плану проходят масштабные антитеррористические учения.

Дехтяренко предупредил, что в стране возможны «информационные спецоперации», а также попытки спровоцировать акции протеста и беспорядки. Этим якобы занимается Россия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко предупредил, что страны Запада заинтересованы в войне в Донбассе, при этом сами вовлекаться в конфликт не намерены.

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