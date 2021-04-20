Киев, , 06:49 — REGNUM Западные страны заинтересованы в войне в Донбассе, но сами участвовать в конфликте не будут, заявил бывший глава Службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко 19 апреля в эфире телеканала «Наш».

По его мнению, Киеву не следует питать иллюзии по этому поводу.

«Мы должны рассчитывать в первую очередь сами на себя. За нас ни Соединенные Штаты, ни европейские страны воевать не будут. Не надо иметь иллюзий», — сказал Смешко.

Генерал-полковник также отметил, что у западных стран нет долгосрочных планов как по Украине, так и РФ.

«Запад не имеет сейчас общей стратегии в отношении Украины и не имеет общего видения стратегии в отношении России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля украинский посол в Польше Андрей Дещица заявил, что Киев вместе с НАТО и ЕС «сделает всё, чтобы предотвратить войну» на востоке Украины.

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