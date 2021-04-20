Санкт-Петербург, 20 апреля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. По данным на начало апреля 2021 года в Санкт-Петербурге проживали 78 624 ветерана Великой Отечественной войны и жителя блокадного Ленинграда. За год их количество уменьшилось более чем на 13,5 тыс. человек. Об этом изданию «Невские новости» сообщили 20 апреля в городском комитете по социальной политике.

Дарья Драй ИА REGNUM Ветеран в День Победы в Петербурге, 9 мая 2019 года

Из общего числа ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Северной столице в настоящее время, непосредственных участников боевых действий осталось всего 4263 человека, блокадников, которые приравнены по статусу к ветеранам — 63 391 человек, инвалидов Великой Отечественной войны — 397 человек.

По данным Смольного, в Петербурге также проживают 10 969 тружеников тыла и 6842 бывших узника концлагерей нацистов и их союзников.

«Кроме того, в Петербурге остался всего один работник объектов противовоздушной обороны того времени», — отмечает источник.

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